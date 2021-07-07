Mосковский музей современного искусства представит выставку Стаса Намина «Противостояние»

Экспозиция к 70-летию художника пройдет с 22 июля по 29 августа, сообщили организаторы.

В Московском музее современного искусства (MMOMA) на Гоголевском бульваре, дом 10/2, открывается масштабная мультижанровая выставка художника, музыканта и продюсера, лидера группы «Цветы» Стаса Намина. 21 июля пройдет закрытый пресс-показ, а 22 июля выставка откроется для всех посетителей. Выставка «Противостояние» приурочена к юбилею художника.

В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура, объекты декоративно-прикладного искусства, фотографии, видео-арт и инсталляции. Зритель сможет проследить эволюцию творческого метода Стаса Намина. В ранних реалистических фотографиях он тщательно всматривается в окружающий мир и пытается зафиксировать его таким, какой он есть. В более поздних работах, скорее, пересобирает реальность, чтобы донести свое художественное послание.

Ключевое произведение — работа «Противостояние», давшая название выставочному проекту и выражающая диалектическую философию автора.

Также среди работ мультимедийная инсталляция «Невыносимо долгие объятия» — скульптурная композиция и видеомэппинг, созданные специально для выставки. Источником вдохновения послужила одноименная пьеса Ивана Вырыпаева, которую Намин поставил в своем театре в парке Горького.

Впервые анимирована одна из наиболее масштабных работ Стаса Намина — «Новый Вавилон». Автор дополнил визуальное восприятие слуховым эффектом: параллельно с просмотром этой работы у зрителя будет возможность услышать отрывок из симфонии Намина Centuria S-Quark в исполнении Лондонского симфонического оркестра.

Часть произведений связана с интересом Намина к русскому авангарду начала ХХ века. Так, на выставке представлен супрематический чайный сервиз, отлитый на Императорском фарфоровом заводе по эскизам Казимира Малевича, с ручной росписью Намина в стилистике конструктивизма. Также посетители увидят фотографии спектакля по футуристической опере Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над Солнцем».

В экспозицию включены и предметы из личной коллекции художника: артефакты из его путешествий в малоизученные уголки земли.

Выставка станет частью большого цикла встреч, посвященных 70-летию Стаса Намина. В юбилейном календаре — концерты, вернисажи, кинопоказы и спектакли, охватывающие весь спектр творческих интересов Намина: музыканта, композитора, театрального режиссера, продюсера, фотографа.

Фото предоставлено организаторами