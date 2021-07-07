В Петербурге открылась выставка «Император Николай I — основатель железных дорог России»

Экспозиция приурочена к 225-летию со дня рождения императора, сообщает ТАСС.

Выставка открылась на площадке Центрального музея железнодорожного транспорта. Публике впервые представлен телеграф, которым пользовался император Николай I, а также уникальный макет Варшавского вокзала и многоразовые латунные билеты Царскосельской железной дороги.

Телеграф был разработан Б. Якоби в 1843 году, рассказал агентству куратор выставки Дмитрий Сапаров. До наших дней дошло всего два таких аппарата, один из них представлен на выставке, второй находится в другом выставочном зале. Телеграфы использовались для соединения кабинета императора в Зимнем дворце с кабинетом главного управляющего путями и сообщениями.

Также представлены старинные латунные билеты для проезда по Царскосельской железной дороге. На них писали чернилами отделения или время отправления поезда и возвращали после поездки кондуктору. Такие билеты действовали до 1860 года, пояснил Сапаров.