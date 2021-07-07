Олег Газманов планирует завершить музыкальную карьеру

Об этом народный артист России рассказал в интервью ТАСС.

В настоящее время певец гастролирует с программой «7:0 в мою пользу», приуроченной к его 70-летию, которое он собирается отметить 22 июля.

По его словам, этот тур, вероятно, будет последним. «Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры», — сказал Газманов.

Исполнитель подчеркнул, что делает это заявление не для привлечения публики на свои концерты. «С этим у меня и так все в порядке», — похвастался музыкант.

Недавно Газманова пригласили поучаствовать в открытии школы SUP-бординга в Серебряном бору в Москве. По его словам, это очень быстро растущее спортивно-физкультурно-оздоровительное направление.

«Но, как правило, эти доски дают в аренду и не показывают, как с ними обращаться. Я изучил все, у меня очень хорошо получается, и могу профессионально показать, как это делать правильно», — заявил артист.