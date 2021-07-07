Музей-заповедник Михаила Шолохова создаст на своей территории туристический кластер

Об этом сообщила директор музея Ольга Анистратенко на совещании в Министерстве культуры России, сообщили в ведомстве.

Сейчас музей вступил в новый этап развития, характеризующийся активизацией выставочной, научной, просветительской деятельностью, внедрением новых форм работы с посетителями, рассказала Ольга Анистратенко. По ее словам, уже разработан план перспективного развития в период до 2030 года.

Среди приоритетов развития музея-заповедника она обозначила создание привлекательной и достоверной атмосферы на основе литературных произведений автора и сохранение уникального природного ландшафта наравне с современной инфраструктурой.

В связи с удаленностью музея и желанием посетителей приезжать на несколько дней планируется строительство гостиничного комплекса. «Это позволит нам предоставить гостям размещение в комфортабельных условиях и наладить более активное взаимодействие с туроператорами», — подчеркнула директор учреждения.

Осенью завершились комплексные реставрационные работы в усадьбе писателя в станице Вёшенской Ростовской области. В планах создать здесь «Музейный квартал», в рамках которого появятся реконструированные и модернизированные интерактивные объекты. В них организуют занятия и выставки для детской аудитории, создадут современную музейную библиотеку и кафе, а также информационный центр для посетителей.

Ольга Любимова обратила внимание на необходимость создания более комфортной логистики для посетителей, усиления работы по их привлечению, а также формирования единого стиля музея. «В этом году мы наблюдаем активное развитие внутреннего туризма и, как следствие, возросшую популярность региональных учреждений культуры. Для вас это прекрасная возможность найти новые инструменты привлечения посетителей», — добавила министр.