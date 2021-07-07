Ельцин-центр представит документальный фильм о событиях на фестивале New/Open

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Фестиваль актуальной музыки New/Open Showcase Festival состоялся в Екатеринбурге в феврале 2021 года во второй раз. Важным аспектом фестиваля является защита музыкальных проектов, на которые коллективы просили гранты до 500 000 рублей.

Эксперты жюри оценивали не только творчество, но и актуальность заявки на грант, а также оригинальность и реалистичность проекта. Обладателями грантов New/Open Showcase 2021 стали 10 музыкальных коллективов.

Фильм, посвященный событиям фестиваля, рассказывает о противостоянии больших музыкальных продюсеров с молодыми перспективными музыкантами. «Этот фильм не столько о поиске объективности, сколько о торжестве справедливости в принятии решений. В фильме члены жюри пытаются решить, кому отдать четыре миллиона рублей, но сталкиваются с собственной субъективностью», – сказал режиссер фильма Иван Пшенин.

Фото: Ельцин-центр