В Астрахани хотят увековечить память Меньшова

Об этом рассказал на своей странице в «Инстаграме» губернатор области Игорь Бабушкин.

По словам чиновника, к нему обратился руководитель Театра юного зрителя Юрий Кочетков с предложением установить на здании драматического театра, где работал Владимир Меньшов, мемориальную доску.

Кроме того, активисты партии «Справедливая Россия» предложили назвать одну из улиц в Астрахани в честь Меньшова, добавил Бабушкин.

«На мой взгляд, можно было бы присвоить имя великого режиссера одному из учреждений культуры региона», - пишет губернатор. По его мнению, инициативы должны следует обсудить на заседании общественного совета при минкульте региона и с краеведами.

Детство и юность Владимира Меньшова прошли в Астрахани, где жили его родители. Окончив школу, в сентябре 1957 года Меньшов пошел на завод имени Карла Маркса учеником токаря. В то же время работал в труппе Астраханского драматического театра имени Кирова актером вспомогательного состава.

5 июля Владимир Меньшов скончался в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса.