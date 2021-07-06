Бардин рассказал Любимовой о своем проекте «Аве, Мария»

06.07.2021
По словам режиссёра-мультипликатора, новое кино потребует больших усилий. Эскизы будущей короткометражки уже готовы.
Министр культуры отметила, что картина может быть хорошо представлена на российских и международных кинофестивалях. Ведомство, со своей стороны, окажет необходимую поддержку признанному мастеру.
Гарри Бардин недавно снял новый мультфильм «Песочница» о конфликте на детской площадке, также рассказал режиссер. Лента создавалась за счёт средств, собранных с помощью краудфандинга.
Фото: Минкультуры РФ