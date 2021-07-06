Актер Виктор Сухоруков уволился из театра Моссовета, не дождавшись конца сезона

06.07.2021
Народный артист РФ покинул театр, где прослужил 10 лет, отметил худрук. Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона и уже забрал документы, добавил он.
«О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстраниться от театра», — заявил худрук. По его словам, актер не высказал никакой обиды и претензий.
Судьба спектаклей, в которых играл Сухоруков, пока не решена.
Фото: Кадр из х/ф «Жмурки»