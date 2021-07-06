Актер Виктор Сухоруков уволился из театра Моссовета, не дождавшись конца сезона

Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли «Известиям».

Народный артист РФ покинул театр, где прослужил 10 лет, отметил худрук. Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона и уже забрал документы, добавил он.

«О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстраниться от театра», — заявил худрук. По его словам, актер не высказал никакой обиды и претензий.

Судьба спектаклей, в которых играл Сухоруков, пока не решена.

Фото: Кадр из х/ф «Жмурки»