В ГИТИСе запустят проект по поддержке русских театров за рубежом

Проект будет работать на постоянной основе, сообщили в Минкультуры России.

Проект, в рамках которого студенты и выпускники ГИТИСа создают постановки в русских драматических театрах за рубежом, обсуждался в ходе рабочей встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Заславский рассказал, что на данный момент полным ходом идет приемная кампания, и напомнил, что впервые в этом году курсы набирают актриса и режиссер Наталья Назарова и актер Геннадий Назаров, режиссер Нина Чусова и хореограф-постановщик Юрий Смекалов. Одновременно выпускники получают дипломы, в этом году – по мастерским, соблюдая ограничения, предусмотренные Роспотребнадзором и приказами Минкультуры России.

Ректор ГИТИСа сообщил, что при поддержке Минкультуры России и «Росконцерта» в этом году запущен проект по поддержке русских театров за рубежом. Уже состоялся показ двух спектаклей в Казахстане, а до конца 2021 года творческие группы выпускников ГИТИСа представят спектакли в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. По его словам, очень важно продолжить и масштабировать этот проект, привлечь к нему выпускников-режиссеров, балетмейстеров, театральных художников других вузов России.

Фото: Минкультуры РФ