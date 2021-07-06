В Москве открылась уличная выставка «Стадион наших побед»

Экспозиция организована Главархивом, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка открылась на Профсоюзной улице в Москве, она рассказывает об истории Олимпийского комплекса «Лужники». Экспозицию можно увидеть до 29 августа включительно, рассказали в Главархиве.

Большое внимание выставка уделяет рассказу о самом знаменитом и значимом объекте спорткомплекса «Лужники», которым является Большой спортивной арене. Арену открыли 31 июля 1956 года вместе с архитектурно-парковым ансамблем, Дворцом спорта и другими объектами.

Все постройки были возведены за 450 дней по проекту группы архитекторов во главе с Александром Власовым. Гостями первого праздника стали около 100 тыс. зрителей со всей страны, многие из которых участвовали в строительстве стадиона.

На выставке представлены работы таких отечественных фотографов, как Мстислав Боташев, Михаил Озерский, Семен Фридлянд и другие.