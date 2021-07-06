Меньшов заболел еще в мае, но врачи не обнаружили у него проблем

О новых деталях болезни и смерти режиссера пишет «Московский комсомолец».

Умерший в понедельник от последствий коронавирусной инфекции режиссер Владимир Меньшов отказывался от госпитализации после ухудшения самочувствия, выяснили журналисты.

Впервые Меньшов почувствовал недомогание еще в мае, сразу после Дня Победы. Тогда температура у него поднялась до 37,4. Жена режиссера вызвала медиков, в амбулаторном КТ-центре у Меньшова проверили легкие, но не обнаружили у него признаков заболевания.

21 июня Меньшову снова пришлось вызвать скорую помощь. На этот раз температура поднялась до 37,7, сатурация снизилась до 94. Тем не менее Меньшов сам отказался от госпитализации, пишет «Культуромания».

Однако на следующий день ему стало хуже. Сатурация упала до 89, режиссер согласился на предложение медиков отправиться в больницу № 15 Москвы. В 9:36 утра 5 июля он скончался там от последствий инфекции.

Фото: кадр из фильма «Диверсант»