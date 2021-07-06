В Сети появились неопубликованные откровения Гулбиса о тяготах актерской карьеры

Отрывки из неизданного интервью покойного актера приводит издание «СтарХит».

Актер Ростислав Гулбис скончался 29 июня во время съемок в Костроме. Как выяснилось, причиной смерти стала почечная недостаточность и отек легких.

Теперь в интернете появилось интервью, которое было записано еще два с половиной года назад, но по неясным причинам не было опубликовано. В нем Ростислав Гулбис рассказывает о своих творческих планах и трудном начале карьеры.

По словам Гулбиса, его всю жизнь пытались «нахлобучить сверху». По окончании школы он подал документы во все театральные вузы, однако его нигде не брали.

«Я приезжал с гитарой, даже со скрипкой, но ничего не помогало», — жаловался актер. Гулбис чуть не пошел в армию, однако ему все же удалось поступить в Институт театрального искусства.

«Многие ребята, поступающие в театральные вузы, совершают большую ошибку — они только учатся. Если ты хочешь играть в кино, нужно сразу начинать бегать по кастингам, агентствам, искать работу. Я так и делал. Возможно, сейчас все по блату происходит, но я сам пробивался», — рассказал артист.

Гулбису с трудом удалось получить роль в сериале «Солдаты», и он обрел первых фанатов. Однако настоящий успех пришел к нему благодаря роли в «Полицейском с Рублевки».

В финале интервью для Mash Ростислав Гулбис заявил, что собирается усердно работать и имеет много творческих планов. Однако его актерский путь оказался коротким.