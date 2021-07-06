Петербург просит ЮНЕСКО включить его в астрономический список «Сети креативных городов»

Об этом сообщили журналистам во вторник в комитете по развитию туризма.

Санкт-Петербург вошел в список претендентов на включение в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». Данный проект содействует сотрудничеству между городами, рассматривающими креатив как стратегический фактор своего развития.

Заявка подана по направлению «Гастрономия», пояснили в комитете.

До 30% мотивации выбора направления путешествия у туристов обычно связано с тем, что нового можно попробовать в городе из еды, отмечает Всемирная туристская организация ООН.

«В этой части кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города, - очень перспективна. Мы хотим подтвердить статус города, который сегодня не боится экспериментировать и гармонично объединять классическое и новое, в том числе в гастрономии, а также дать дополнительные стимулы дальнейшему развитию петербургской кухни и соответствующим образом представить Северную столицу на российском и мировом туристских рынках», — цитируются в сообщении комитета слова его председателя Сергея Корнеева.