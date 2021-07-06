Мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян умер в 92 года

Об этом написал на своей странице в Facebook его внук Дживан Гаспарян-младший.

Народный артист Армянской ССР скончался в ночь на 6 июля.

«С прискорбием сообщаю о нашей большой утрате. Покойся с миром», — написал Гаспарян, поставив фото знаменитого деда.

Дживан Арамаисович Гаспарян родился 12 октября 1928 года в деревушке Солак неподалеку от армянского города Раздан. Когда Дживан был еще мальчиком, его мать умерла, а отец ушел на фронт Великой Отечественной войны. После этого Дживан попал в детдом.

В шесть лет сам начал играть на дудуке, также на зурне и шви.

«Почему я начал играть на дудуке, даже не знаю. У меня в семье не было музыкантов. Разве что отец хорошо пел старые песни. Голос у него был очень хороший. Но это все. А когда я в первый раз услышал дудук, мне очень понравилось, как звучит этот инструмент, какой у него красивый тембр. И я начал учиться играть. Дудук — это же душа человека, его история, его молитва», — говорил Дживан Гаспарян.