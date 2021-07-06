Врачи и родные не понимают, как Мамонов заразился коронавирусом

Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Ольга Мамонова.

На данный момент состояние актера и музыканта, заболевшего коронавирусом, остается крайне тяжелым, он уже шестые сутки находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ольга Мамонова отметила, что врачи и родные артиста не понимают, где он мог заразиться коронавирусом. В последнее время Мамонов не передвигался по городу и находился дома, подчеркнула она.

О госпитализации Мамонова сообщли 1 июля. Из-за тяжелого течения болезни артист был сразу переведен в реанимацию.

Кадр из к/ф «Остров»