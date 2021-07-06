Каннский фестиваль будет идти с тестированием каждые 48 часов

Смотр открывается в 74-й раз на Лазурном берегу, передает ТАСС.

Международный Каннский фестиваль стартует с участием режиссеров, продюсеров, сценаристов, актеров из стран пяти континентов. У входа в главный кинозал «Люмьер» гостей будут ожидать президент киносмотра Пьер Лескюр и гендиректор Тьерри Фремо.

Из-за продолжающейся пандемии фестиваль проводится при строгих санитарных мерах, сообщили в оргкомитете кинофорума. По решению оргкомитета, для присутствия на площадках киносмотра необходимо проходить тест на коронавирус каждые 48 часов, либо представить сертификат о вакцинации препаратами, которые утверждены в Евросоюзе.

В ходе подготовки к фестивалю организаторы просмотрели в общей сложности 2800 кинолент и отобрали 60, при этом лишь 24 из них приглашены в основной конкурс. В их числе работы Нанни Моретти «Три этажа», Шона Пенна «День флага», «Аннетт» Леоса Каракса и другие.

Россия на фестивале представлена фильмом Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» и лентой «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, созданная при поддержке Министерства культуры РФ.

Кадр из к/ф «Купе номер шесть»