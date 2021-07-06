Создатель «Смертельного оружия» режиссер Ричард Доннер умер в 91 год

О смерти американского кинематографиста сообщил журнал Variety.

Американский режиссер Ричард Доннер ушел из жизни в понедельник. По сведениям издания, о смерти режиссера сообщили в его компании, причина пока не сообщается.

За свою жизнь Доннер поставил более 70 фильмов и телесериалов. Среди них боевики «Смертельное оружие», вестерн «Мэверик» (1994) и детективный триллер «Теория заговора» (1997) с Мэлом Гибсоном.

Доннер родился в Нью-Йорке в 1930 году. Свою карьеру начинал актером на телевидении, затем переключился на работу режиссера и продюсера.

Участвовал в создании более 30 фильмов, в том числе «Люди-икс» (2000) и «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009).







