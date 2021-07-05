Телеканал «Россия» представит премьеру семейного сериала «Московский роман»

Проект режиссера Ольги Субботиной будет идти С 12 июля в 21:20, сообщили у вещателя.

События сериала разворачиваются в Москве и ближайшем Подмосковье и охватывают три десятилетия, с конца 1980-х годов и до нашего времени. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим.

Главные роли в сериале исполняют Ольга Красько, Мария Шукшина, Алексей Чадов, Светлана Устинова, Виталий Хаев, Светлана Немоляева, Татьяна Лялина.

По сюжету, Ирина Аксакова (Ольга Красько) и ее обеспеченный и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин (Алексей Чадов) счастливы вместе. Юру не смущает, что его любимая старше него на шесть лет, а для Лизы, дочери Ирины от первого брака, он стал лучшим другом. Однако идиллия не по душе властной матери Юры Марианне Николаевне (Мария Шукшина). Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнера Ивана Ивановича (Виталий Хаев). Тем более, что Ласка (Светлана Устинова) влюблена в Юру с детства. Тычкина предпринимает самые изощренные попытки разрушить отношения сына и Ирины.

Дочь Ирины Аксаковой Лизу в разные периоды жизни сыграли Марфа Просвирникова и Татьяна Лялина («Грозный», «Ненастье»).

«Сага – интересный жанр, он позволяет показать одних и тех же людей в разные исторические периоды. У нас в фильме три эпохи: закат социализма, лихие 90-е и наши дни. Действие сериала начинается в 1987 году. Я тогда была школьницей, но помню, как мы жили. Все уже разочаровались в советском строе и идеалах коммунизма, но в целом было какое-то ощущение беззаботности, даже безответственности… В основе картины – драматичные судьбы героев и тема любви, показанная сквозь призму времени, а в центре истории – классическая сильная женщина. Ее кредо – любой ценой сохранить себя, придерживаться своих правил и принципов, но совместить такую позицию со счастливой жизнью в браке непросто», — рассказывает режиссер Ольга Субботина.

Фотографии телеканала «Россия»