В Германии нашли костяное украшение неандертальцев возрастом 51 тыс. лет

Статья о находке опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Открытие сделали немецкие ученые, которые обнаружили у входа в пещеру Айнхорнхеле на севере Германии артефакт, вырезанный из кости гигантского оленя. Предмет украшен геометрическим орнаментом.

Возраст находки составляет не менее 51 тысячи лет. По мнению ученых, она представляет собой доказательство наличия у неандертальцев абстрактного мышления, которое позволяло им изготавливать символические предметы.

Находка оказалась фалангой гигантского оленя (Megaloceros giganteus), на которой сделаны насечки. По мнению ученых, надрезы существенно отличаются по расположению, глубине и профилю от непреднамеренных модификаций, например при разделке. Предмет не имеет практического применения в силу небольших размеров.

Антропологи считают, что геометрический узор из шести линий выступает центральным элементом артефакта.

Экспериментальное исследование показало, что для создания таких насечек потребовалось предварительно отварить кость, что придавало мягкость материалу и давало возможность надежного захвата для манипуляций кремневым орудием. Сложный производственный процесс, а также редкость гигантских оленей к северу от Альп, подтвердили намеренное создание артефакта, имеющего символическое значение, считают ученые.

Фото: Dirk Leder et al. / Nature Ecology & Evolution, 2021