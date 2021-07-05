Итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра умерла в 78 лет

Артистка скончалась после продолжительной болезни, сообщило агентство ANSA.

Рафаэлла Кара умерла днем в понедельник. Дата и место ее похорон пока не названы. Многие итальянские политики и общественные деятели выразили свои соболезнования в связи с трагическим известием.

В частности, президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что глубоко потрясен смертью певицы, любимой многими поколениями зрителей в Италии и за рубежом. «Ее телевизионный облик c талантом и симпатией отражал изящество, благородство и оптимизм», — отметил Маттарелла в Twitter.

Рафаэлла Карра родилась в Болонье в 1943 году. В 1970-е годы исполняла песни в жанре поп в Италии, Испании и Латинской Америке. Снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов («Понтий Пилат» (1962), «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии» (1962), «Я — шпион» (1965) и другие).

Фото: Кадр из фильма «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии», 1962 год