В Израиле нашли коллекцию акульих зубов возрастом 80 млн лет, собранную 2900 лет назад

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology and Evolution

Израильские ученые нашли в городе Давида в Иерусалиме тайник с окаменелыми зубами акулы. Своеобразный клад лежал в слое эпохи железного века возрастом 2900 лет, когда здесь был подвал дома.

Подвал был забит всевозможным мусором, вероятно, складированным сюда перед перестройкой здания. В том числе ученые нашли большое количество рыбьих костей, вероятно, выброшенные в качестве бытовых отходов.

Однако среди них внезапно заметили окаменелые зубы акулы, хотя ближайшее место, где в древности могли обитать акулы, находится отсюда в 80 км. Еще больше исследователи удивились, когда выяснили, что возраст окаменелостей составляет около 80 миллионов лет.

«Возможно, зубы возрастом 80 миллионов лет были частью коллекции, собранной в период после смерти царя Соломона».

Доктор Томас Тюткен из немецкого Университета Майнца отметил, что найденная коллекция, вероятно, когда-то представляла для их обладателя ценность. Вместе с зубами в подвале обнаружили керамику и сотни булл, использовавшихся для запечатывания конфиденциальных посланий. Все это может указывать на связь раскопанного здания с административным персоналом или правящим классом.

Возраст всех 29 найденных акульих зубов составил 80 миллионов лет — эти зубы принадлежали морским современникам динозавров, в том числе представителям вымершей группы акул Squalicorax, которые вырастали до 2-5 метров в длину и обитали только в позднемеловом периоде.

Исследователи пришли к выводу, что в город Давида эта коллекция была принесена издалека неким коллекционером и любителем необычных вещей.

Фото: Frontiers in Ecology and Evolution