Алексей Учитель решил снять фильм о Дмитрии Шостаковиче

05.07.2021
Сценарий картины уже готов, отметил Учитель. Его написал сценарист Александр Терехов.
Сейчас режиссер ищет финансирование на создание картины. «Сценарий безумно интересный, необычный, очень хочется его снять», — заявил он.
По словам Учителя, фильм будет совместным, у него уже есть английский сопродюсер. Запуск проекта планируется весной 2022-го и дальше, пояснил собеседник агентства.
Александр Терехов также автор сценария драмы «Матильда» (2017) Алексея Учителя и соавтор сценария фильма «Дылда» (2019) Кантемира Балагова.