Алексей Учитель решил снять фильм о Дмитрии Шостаковиче

К съемкам фильма о композиторе режиссер надеется приступить весной 2022 года, сообщил он ТАСС.

Сценарий картины уже готов, отметил Учитель. Его написал сценарист Александр Терехов.

Сейчас режиссер ищет финансирование на создание картины. «Сценарий безумно интересный, необычный, очень хочется его снять», — заявил он.

По словам Учителя, фильм будет совместным, у него уже есть английский сопродюсер. Запуск проекта планируется весной 2022-го и дальше, пояснил собеседник агентства.

Александр Терехов также автор сценария драмы «Матильда» (2017) Алексея Учителя и соавтор сценария фильма «Дылда» (2019) Кантемира Балагова.