В Архангельске начался прием заявок на литературный конкурс «Голоса полуночных земель»

Об этом сообщил ТАСС представитель организаторов Алексей Яковлев.

Главная тема конкурса художественной прозы — Арктика как трансмиф в прошлом, настоящем и будущем. К рассмотрению принимаются заявки, в которых рассказывается об истории освоения, преемственности поколений, межкультурных связях и традициях северных регионов, рассказал Яковлев.

В конкурсе может принять участие любой гражданин России, достигший 18 лет. Литераторам предлагаются несколько тем.

Первая из них — это истории о путешественниках и мореходах, исследователях и первооткрывателях Арктики. Вторая включает рассказы о встрече культур и взаимодействии коренных народов Севера с переселенцами и землепроходцами.

На конкурс также можно представить семейные предания, современные сказы, байки, бывальщины и небылицы.

Художественное произведение должно иметь объем до 10 тыс. знаков. В жюри конкурса вошли профессиональные литераторы, издатели, собиратели северного фольклора, в том числе член Русского географического общества Игорь Чикачев, фольклорист Александр Маточкин, писатель Дмитрий Григорьев, писатель Андрей Филимонов, режиссер Снежана Малашина, директор литературно-издательского центра «Лоция» Тамара Овчинникова и писатель Максим Шмырев.

Победители получат денежные призы, на основе их произведений будут созданы мини-спектакли. Прием заявок заканчивается 14 сентября, итоги конкурса будут подведены в октябре 2021 года.