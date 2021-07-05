В Турции найдены артефакты цивилизации возрастом около 9000 лет

Находку сделал житель северо-западной провинции Биледжика во дворе своего дома., сообщает Hurriet Daily News ..

Два года назад местный житель принес в музей несколько предметов, которые он нашел во дворе своего многоквартирного дома. Находки побудили археологов провести здесь полноценные работы, которые длились в течение 2 лет.

За это время ученые обнаружили 11 человеческих скелетов и различные артефакты, в том числе предмет с тремя просверленными отверстиями, выдававшими в нем музыкальный инструмент. Также были найдены фрагменты керамики возрастом более 8500 лет.

Ученые нашли остатки пшеницы, ячменя, чечевицы и других зерновых культур, что говорит о развитом земледелии здесь в древности. На данный момент найденные ими здесь останки человека являются самыми древними на территории Западной Анатолии.

Ученые отметили, что пришедшие сюда около 9000 лет назад люди основали культуру, существовавшую около 1000 лет. Они прекрасно владели сельским хозяйством, имели одомашненных животных.

Ученые намерены провести генетические исследования найденных останков, чтобы выяснить их пол, возраст болезнь и другие данные.

Фото: hurriyetdailynews.com