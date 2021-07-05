Мосгордума начала прием предложений об увековечении памяти Владимира Меньшова

Об этом сообщила пресс-служба столичного парламента.

Депутаты готовы рассмотреть идеи о том, как увековечить память режиссера в Москве. В планах у парламентариев комитета по культуре и массовым коммуникациям столицы — создание памятной таблички и возведение мемориала.

«Талантливейший человек, очень яркий, интересный, правдивый, честный, искрений в творчестве и во всем, что он делал. Один из первых наших оскароносцев, педагог великолепный. Конечно, память его будет увековечена, предложения, я думаю, будут поддержаны любые», — цитирует РИА Новости слова главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По заявлениям представителей Мосгордумы, депутаты готовы рассмотреть любые предложения и прислушаться ко всем пожеланиям населения.