В Москве покажут фильм «Земляничная поляна»

Показ состоится 14 июля в кинотеатре «Художественный», сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие состоится в честь дня рождения шведского режиссера Ингмара Бергмана. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, это один из важнейших фильмов в истории мирового кинематографа.

«Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами», — отметили в кинотеатре.

Сюжет рассказывает о том, как 78-летний профессор из Стокгольма вспоминает свою долгую жизнь, пытаясь ее осмыслить. Это один из первых фильмов в истории кино, в котором режиссер смело и подробно исследует личное пространство.

Мировая премьера фильма прошла на Берлинском кинофестивале 1958 года. Картина получила главную награду Берлинского кинофестиваля, «Золотой глобус» за лучший иностранный фильм и другие награды.

Фото: кадр из фильма