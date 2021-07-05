«Шукшинские дни на Алтае» перенесли из-за третьей волны коронавируса

Об этом сообщил «Интерфакс» со сылкой на министра культуры Алтайского края Елены Безруковой.

Фестивальные события состоятся в конце сентября. Ближе к этим датам организаторы еще раз посмотрят на обстановку, чтобы окончательно утвердить планы, заявила Елена Безрукова.

В рамках фестиваля состоятся встречи с литераторами и актерами, а также выставки. Церемония открытия будет проведена в Барнауле, закрытие — в Бийске.

Из-за пандемии отменены уличные мероприятия программы на горе Пикет в селе Сростки, в котором родился Василий Шукшин. Также не состоится мероприятие у памятника писателю в Барнауле.

В программу фестиваля вошло 13 фильмов, пишет «Культуромания».

Фото: кадр из к/ф «Калина красная»