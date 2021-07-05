В Севастополе впервые представят знаменитые работы Айвазовского

Картины русского художника-мариниста будут показаны с 5 июля по 31 октября, сообщили в Минкультуры России.

Проект на период закрытия Феодосийской картинной галереи реализован при участии Музея героической обороны и освобождения Севастополя, Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского и Российской государственной художественной галереи.

На выставке представлены не только знаменитые работы И.К. Айвазовского, но и предметы, дающие представление об эпохе мастера.

Масштабная экспозиция тематически разделена на три зоны. Первый зал рассказывает об основных событиях жизни Айвазовского и его творчестве на крымской земле. Второй зал раскрывает связь художника с русским Военно-морским флотом и флотоводцами — героями Крымской войны. Третий зал посвящен участию Айвазовского в событиях первой обороны Севастополя.

Атмосферу эпохи художника помогут воссоздать архивные документы: карты, схемы и личные вещи мастера, говорится в сообщении.

Иван Айвазовский. «Неаполитанский залив». 1841