Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Владимира Меньшова

Обращение министра культуры России пресс-служба ведомства направила Союзу кинематографистов России.

Владимир Меньшов обладал ярким талантом и непререкаемым авторитетом, при этом истинной интеллигентностью, отмечается в телеграмме министра. Как никто другой, он был беззаветно предан своему делу.

Гениальные режиссерские работы Меньшова удивительно точно передают дух времени, они всегда становились событиями культурной жизни, подчеркнула Любимова.

«Нам всем будет не хватать этого прирожденного артиста и прекрасного человека, который так много сделал для культурного развития нашей страны. Память о нем навсегда останется в сердцах его зрителей, друзей и коллег», — говорится в телеграмме Любимовой.

О смерти режиссера Владимира Меньшова стало известно 5 июля 2021 года. К трагической кончине привели последствия коронавирусной инфекции.

Фото: кадр из к/ф «Легенда №17»