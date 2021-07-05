Шахназаров назвал смерть Меньшова огромной потерей для кино

Гендиректор «Мосфильма» выразил свои чувства в беседе с радио «Комсомольская правда».

Режиссер Владимир Меньшов — одна из принципиальных фигур всего нашего кинематографа за всю историю, считает Карен Шахназаров. По его словам, смерть Меньшова — действительно огромная потеря.

«Для меня это огромное личное несчастье. Это огромное несчастье для всего русскоговорящего мира», — подчеркнул Шахназаров.

Фильмы Меньшова пользовались невиданным успехом, их смотрели, смотрят и будут смотреть, уверен глава «Мосфильма».

«Это огромная потеря для культуры. Это такие банальные слова, которые не хочется говорить. Но в данном случае они наполнены истинным содержанием», — подчеркнул Шахназаров.

Фото: кадр из х/ф «Ликвидация»