Режиссер Владимир Меньшов умер в 81 год от коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Мосфильм».

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления концерна «Мосфильм» умер от последствий перенесенной им коронавирусной инфекции.

Ранее пресс-служба партии «Справедливая Россия», от которой режиссер собрался выдвигаться в Госдуму РФ, сообщила о его госпитализации. Меньшов был доставлен в одну из московских клиник с диагнозом «коронавирус».

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, Азербайджанская ССР. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, окончив его в 1965 году. В 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году фильм Меньшова «Москва слезам не верит» (1979) получил премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. Сам Меньшов узнал о награде случайно от своих коллег.

Преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров, руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

В апреле 2007 года на церемонии вручении кинонаград «MTV Россия» отказался вручить приз фильму «Сволочи». Меньшов бросил конверт с результатами голосования и сказал, что вручать приз этому фильму, «подлому и позорящему мою страну», должна Памела Андерсон.