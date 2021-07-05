В КЧР снимут постапокалиптический киберпанк-сериал на основе нартского эпоса

О проекте ТАСС рассказал продюсер Ренат Хатуаев.

Веб-сериал «Нарт» расскажет о персонажах нартского эпоса, перенесенных в постапокалиптический мир.

Постапокалиптический сериал «Нарт» в жанре киберпанк станет первым таким проектом в России, в формате кино о нартах, подчеркнул Хатуаев. Нартский эпос является точкой соприкосновения многих народов Северного Кавказа, несмотря на разницу религий и языков.

«Эпос — общий, и мы хотели дать общекультурный контекст для всех», — подчеркнул Хатуаев.

Главным героем сериала станет киборг «27-й», который попадает на Кавказ и сталкивается с различными людскими ситуациями. Выбирая сторону людей, киборг защищает их от бед и становится для них воплощением героя — нарта.

Каждый народ встречает киборга в соответствии со своими обычаями, в результате он приобщается к культуре и его поведение начинает меняться.

Кадр из тизера к сериалу «Нарт»