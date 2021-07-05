Мультфильм «Лука» снова возглавил российский прокат уик-энда

Картина собрала 61,9 млн рублей, свидетельствуют данные kinobusiness.com с 1 по 4 июля.

Анимационная лента режиссера Энрико Касаросы вышла на экраны российских кинотеатров 17 июня. По сюжету, мальчик Лука проводит каникулы в итальянском приморском городе. При этом в глубинах лагуны, на берегу которой расположен город, живет огромный монстр.

На втором месте по кассовым сборам оказался комедийный боевик «Телохранитель жены киллера». За четыре дня он собрал 39,3 млн рублей. Сюжет рассказывает о том, как решивший завершить свою карьеру телохранитель отправляется на тихий курорт. Однако там его находят наемный киллер и его супруга, вынуждая его вернуться к старому занятию и снова стать телохранителем жены киллера. В главных ролях сыграли Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и другие.

На третьем месте оказался американский триллер-боевик «Судная ночь навсегда». Картина собрала в прокате 37,8 млн рублей. Сюжет рассказывает о группе мародеров, решивших продолжить ежегодную Судную ночь с наступлением утра.

Фото: кадр из м/ф «Лука»