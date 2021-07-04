Музей Льва Толстого планирует открыть тематический парк на ВДНХ

Об этом сообщил на презентации концепции развития Государственного музея Льва Толстого директор учреждения Сергей Архангелов.

Совещание прошло с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой и статс-секретаря – замминистра культуры Аллы Маниловой.

Сергей Архангелов отметил, что Государственный музей Льва Толстого ведет активную научно-фондовую работу. В частности, разработана перспективная программа научного комплектования фондовых коллекций музея и проводится оцифровка фондовых коллекций, а общее количество музейных предметов выросло за три года на более чем 4 тысячи.

Уделяется повышенное внимание содержанию имущественного комплекса и развитию материально-технической базы учреждения. На данный момент готовится проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению усадьбы Л.Н. Толстого «Хамовники», завершены ремонтные работы фасада и кровли в филиале «Астапово».

Директор музея посетовал на нехватку фондово-экспозиционных площадей и рассказал об идее использовать один из павильонов ВДНХ под тематический парк. «У нас готова концепция проекта, который подразумевает создание парка под условным названием «Война и мир», что позволит в интерактивном формате рассказать о великом романе. Как нам кажется, это будет интересно, особенно для подрастающего поколения», — добавил Сергей Архангелов.

В ответном слове министр напомнила об успешном примере функционирования мультимедийного центра «Союзмультпарк», который очень востребован у юных посетителей. «Открытие подобной площадки может стать не только популярным местом досуга детей и взрослых, но и точкой притяжения туристов», — рассказала Любимова, отметив, что ведомство готово оказать необходимую поддержку в реализации данного проекта.

Фото: Mos.ru