Музей Льва Толстого планирует открыть тематический парк на ВДНХ

04.07.2021

Музей Льва Толстого планирует открыть тематический парк на ВДНХ

Об этом сообщил на презентации концепции развития Государственного музея Льва Толстого директор учреждения Сергей Архангелов.

Совещание прошло с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой и статс-секретаря – замминистра культуры Аллы Маниловой.

Сергей Архангелов отметил, что Государственный музей Льва Толстого ведет активную научно-фондовую работу. В частности, разработана перспективная программа научного комплектования фондовых коллекций музея и проводится оцифровка фондовых коллекций, а общее количество музейных предметов выросло за три года на более чем 4 тысячи.

Уделяется повышенное внимание содержанию имущественного комплекса и развитию материально-технической базы учреждения. На данный момент готовится проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ по сохранению усадьбы Л.Н. Толстого «Хамовники», завершены ремонтные работы фасада и кровли в филиале «Астапово».

Директор музея посетовал на нехватку фондово-экспозиционных площадей и рассказал об идее использовать один из павильонов ВДНХ под тематический парк. «У нас готова концепция проекта, который подразумевает создание парка под условным названием «Война и мир», что позволит в интерактивном формате рассказать о великом романе. Как нам кажется, это будет интересно, особенно для подрастающего поколения», — добавил Сергей Архангелов.

В ответном слове министр напомнила об успешном примере функционирования мультимедийного центра «Союзмультпарк», который очень востребован у юных посетителей. «Открытие подобной площадки может стать не только популярным местом досуга детей и взрослых, но и точкой притяжения туристов», — рассказала Любимова, отметив, что ведомство готово оказать необходимую поддержку в реализации данного проекта.

Фото: Mos.ru