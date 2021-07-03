Петр Мамонов остается под ИВЛ в крайне тяжелом состоянии

Об этом его жена Ольга Мамонова сообщила РИА «Новости».

Музыкант и актер находится седьмые сутки в клинике и вторые сутки на ИВЛ, уточнила Мамонова.

О том, что актер попал в реанимацию с коронавирусом и поражением 87% легких, стало известно1 июля.

Накануне президент России Владимир Путин наградил Петра Мамонова Орденом Дружбы.

Петр Мамонов и Алексей Бортничук основали группу «Звуки Му» в 1983 году. Артист играл в театре, снялся в таких фильмах, как «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу», «Остров» и «Царь».

Фото: кадр из х/ф «Царь»