Начата регистрация профессиональных участников IX Санкт-Петербургского культурного форума

В этом году Форум пройдёт с 11 по 13 ноября, сообщили в Минкультуры РФ.

Главная тема форума — «Культурные коды новой реальности». Зарегистрироваться как участник Профессионального потока можно до 24 октября на официальном сайте форума: https://bityl.co/7dUr.

Регистрация дает участникам доступ ко всем мероприятиям деловой программы форума, которая рассчитана на профессионалов культурной отрасли и включает в себя мероприятия 14 секций. Каждая из них охватывает одну из областей культурной деятельности, тематические треки, события Деловой площадки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия форума и церемонии подписания соглашений и вручения премий.

Секции и треки форума возглавляют выдающиеся деятели российской культуры.

Зарегистрированные участники Профессионального потока могут также скачать на сайте форума бесплатные электронные билеты на мероприятия Общественного потока без дополнительной регистрации.

Программа Общественного потока — это дискуссии и лекции для широкой аудитории, в том числе мероприятия специального дискуссионного проекта форума о технологиях в культуре — открытого лектория «Культура 2.0», а также спектакли, концерты, выставки и другие события.