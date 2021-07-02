Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в 86 лет

Об этом сообщается на сайте театра «Ромэн».

Причина смерти артиста не называется. Дата прощания будет сообщена дополнительно.

Николай Сличенко родился в Белгороде 27 декабря 1934 года. В 1951 году его приняли в первый, единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он стал его художественным руководителем.

Артист исполнил более 60 ролей в десятках художественных и телевизионных фильмов. Среди самых известных «В дождь и в солнце» (1960), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Военно-полевой романс» (1983) и другие.

«Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — говорится в сообщении театра.

Фото: teatr-romen.ru