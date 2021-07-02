Русский музей представит Выставку малых музеев Ленинградской области

Экспозиция откроется 4 июля в Летнем саду музея, сообщили в учреждении.

Выставка станет совместным проектом Ассоциации краеведов Ленинградской области и Русского музея, она пройдет уже во второй раз. Посетителям будут представлены самые значимые культурные, исторические и природные достопримечательности Ленинградской области.

2021 год проходит под знаком внутреннего туризма, но организаторам выставки особенно важно, чтобы Ленинградская область оставалась очевидным выбором для путешественников не только по причине закрытых границ, но и благодаря интереснейшим памятникам 47-го региона.

Выставка станет своеобразной витриной туристических объектов в Ленинградской области и поможет каждому выбрать места, интересные именно для него, получить по ним достоверную информацию. Помимо малых музеев, в этом году выставка познакомит своих гостей с новыми региональными экологическими и культурными маршрутами.

Посетители выставки узнают о работе музея с детьми и взрослыми с особенностями развития, об уникальной акции Русского музея «Всероссийская Дубрава Петра Великого», в рамках которой саженцы дуба Петра Великого, дерева-памятника живой природы Петровского времени, растущего в Летнем саду, высаживаются в Ленинградской области и других объектах России.

Первая подобная выставка состоялась в 2020 году и показала востребованность таких событий. Она оказалась полезна как для гостей, так и для представителей музеев, которые смогли познакомиться с коллегами, обсудить совместные планы, возможные направления взаимодействия, а впоследствии предложить новые интересные программы для туристов.

Выставка будет открыта с 4 по 12 июля.