«Вампиров средней полосы» покажут на кинофестивале Series Mania во Франции

Смотр состоится в Лилле с 26 августа по 2 сентября 2021 года, сообщает агентство «Интермедиа».

Фильм в числе 15 других проектов будет представлен в секции International Panoramа. Картина поборется за звание лучшего сериала и специальный приз жюри, отмечается в сообщении.

Сериал «Вампиры средней полосы» рассказывает о семействе вампиров из Смоленска, взявших на себя роль добровольных санитаров общества — они питаются кровью только закоренелых негодяев. Проект вышел на видеосервисе Start в марте 2021 года, пишет «Культуромания». Главную роль в проекте исполняет Юрий Стоянов.

В этом году киносмотр Series Mania состоится в 11-й раз. В 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса.

Фото: кадр из сериала