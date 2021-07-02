«Не видела ни одной премьеры»: Во МХАТе укорили Татьяну Доронину за жалобу Путину

В театре считают, что 87-летней актрисой кто-то манипулирует «в корыстных целях».

Пресс-служба МХАТа отреагировала на письмо президента театра Татьяны Дорониной Владимиру Путину, в котором она просила главу страны уволить действующего худрука Эдуарда Боякова. Она, в частности, написала, что если он продолжит работать, то от МХАТа не останется даже и воспоминаний. Текст письма был опубликован в издании «Аргументы недели»





Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина заявила на своей странице в Facebook , что сотрудникам театра «странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является». Мусина-Пушкина подчеркнула, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры, несмотря на то, что получает зарплату как президент МХАТа.





«Мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», - добавила автор поста. Напомним, что это не первый случай скандала вокруг самого известного в стране театра: два года назад группа деятелей искусств опубликовала открытое письмо президенту России, раскритиковав работу Эдуарда Боякова. Тогда они потребовали вернуть к руководству Доронину, на что в театре выступили с просьбой «защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы».

Фото: Википедия