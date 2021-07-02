В древнем бассейне нашли «окно в другой мир» возрастом 3000 лет

Археологи считают, что древнеримская Vasca Votiva не имела отношения к плаванию и гигиене.

Загадочная воронка на вершине холма близ итальянского города Ночето, облицованная деревянными досками и балками, не являлась частью древнеримских терм и не использовалась как бассейн, считают археологи. Они полагают , что открытая в 2004 году в долине реки По Vasca Votiva была для римлян неким священным местом.





Возраст уникального сооружения оценивается более чем в 3000 лет: ученые утверждают, что странный бассейн был выкопан между 1436 и 1428 годами до нашей эры. Его длина составляет 12 метров, при этом он имеет глубину три метра и ширину семь метров. Возраст объекта удалось определить с помощью углеродного анализа: стенки бассейна выложены досками из дуба, ореха и вяза, причем многие элементы дошли до нас в прекрасном состоянии.





Археологам и историкам сразу бросилось в глаза несходство найденного объекта с известными примерами общественных бассейнов Древнего Рима. Некоторые специалисты считают, что у объекта было исключительно сакральное предназначение, и сравнивают итальянскую Vasca Votiva со Стоунхенджем в Англии.





Американский археолог Стерт Мэннинг полагает, что бесконечный бассейн отражал небо, позволяя посетителям любоваться «другим царством» и уводя их в «другой мир». Не исключено, что здесь проводились религиозные церемонии и обряды.





Фото: Википедия