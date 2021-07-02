Фестиваль EverArt Weekend стартует в офлайн-формате, несмотря на пандемию

На фестивале покажут работы современных российских и зарубежных художников.

Сегодня в Москве и Петербурге начинается ставший традиционным фестиваль EverArt Weekend. Он пройдет в течение трех дней и завершится 4 июля. В отличие от прошлого года, мероприятие будет проходить не только онлайн, но и в офлайн-формате для очных посетителей.





На фестивале разместят свои работы более 40 галерей из Москвы и Санкт-Петербурга. Будут представлены работы трехсот художников из России и зарубежья, среди них будут проекты участников российского павильона Венецианской биеннале.





Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, для гостей организованы арт-маршруты, лекции, мастер-классы и встречи с художниками. Онлайн-посетителям будут предложены трансляции всех событий и виртуальные выставки, кроме того, они смогут принять участие в интерактивной цифровой игре EverArt Journey. В ней реальные галерейные экспонаты послужат гидами по современному искусству.





Главным событием фестиваля станет выставка «Игровое сопряжение» (Game Junction) — она пройдет в московской галерее «Ходынка». Это настоящий мир авторских видеоигр и интерактивных объектов, с которыми посетители смогут взаимодействовать.

Мероприятия фестиваля запланированы также в парках и скверах — так, в музее-заповеднике «Царицыно» можно будет полюбоваться на скульптуру «Небо на земле» художника и скульптора Василисы Липатовой. А на Патриарших прудах желающие смогут сыграть в перформативную арт-игру «Страна чудес в Алисе».





Не менее насыщенная программа ожидает гостей фестиваля в Санкт-Петербурге. Там запланированы разнообразные мероприятия в Музее стрит-арта, Myth Gallery, One's Mind Gallery, DiDi Gallery, KZ gallery, Центре современного искусства им. Сергея Курехина и других пространствах.





Фото: Википедия



