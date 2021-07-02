В центре Вены спели «Смуглянку»

Военные песни в австрийской столице исполнил «Хор Турецкого».





Мужской вокальный коллектив «Хор Турецкого» дал большой концерт под открытым небом на венской площади Шварценбергплац. Возле памятника советским воинам-освободителям прозвучали любимые песни военных лет и композиции о войне — «Майский вальс», «Смуглянка», «День Победы» и другие.





Программа концерта называлась «Песни Победы» (Unity Songs). Вместе с «Хором Турецкого» выступил женский вокальный коллектив Soprano. Сообщается, что концерт проведен с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, направленных на борьбу с распространением нового коронавируса.





Мероприятие прошло в рамках тура, который в этом году проходит под лозунгом «Музыка во имя мира и здоровья» — название связано с пандемией коронавируса, охватившей весь мир. Оба коллектива уже дали концерты в ряде стран Европы — Венгрии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Болгарии.





Проект «Песни Победы» был начат «Хором Турецкого» еще в 2015 году, когда отмечалось 70-летие Великой Победы. Цель проекта — сохранение связей времен и поколений, памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе патриотических ценностей.





Фото: кадр из фильма.



