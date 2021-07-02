Оператора фильма Кончаловского «Дорогие товарищи!» пригласили в Американскую киноакадемию

Мастерство российского оператора ранее было отмечено на Венецианском фестивале.

43-летний российский кинооператор Андрей Найденов стал одним из 395 деятелей киноискусства — актеров, режиссеров, операторов, продюсеров, — получивших предложение присоединиться к членам Киноакадемии США. Кроме него, киноакадемиками пригласили стать актрису Марию Бакалову, сыгравшую в американской комедии «Борат-2», и Эмиральд Феннел, снявшую в 2020 году фильм «Девушка, подающая надежды».





Полный список приглашенных опубликован пресс-службой киноакадемии.





Найденов — оператор фильма «Дорогие товарищи!» о трагических событиях 1962 года в Новочеркасске. Он вышел в прокат в прошлом году и получил мировое признание. Режиссером выступил Андрей Кончаловский, главную роль сыграла Юлия Высоцкая.





В 2006 году Найденов был оператором на съемках фильма Ивана Вырыпаева «Эйфория»: тогда на Венецианском кинофестивале он был удостоен приза «За мужественную простоту выразительных средств, за поэтическую силу пейзажей».





Фото: сайт Андрея Найдёнова