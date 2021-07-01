В «Москино Музеон» пройдут показы Венской государственной оперы.

Об этом сообщила пресс-служба сети.

7 июня «Москино Музеон» покажет самую известную оперу Джакомо Пуччини — «Тоску». В постановке Маргарет Вальман принимали участие такие оперные звёзды XX века, как Рената Тебальди и Мария Каллас. В декабре 2020-го года заглавную партию «Тоски» исполнила Анна Нетребко.

13 июля состоится показ «Лючии ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти в постановке Лорана Пелли. В видеозаписи спектакля Венской оперы принимает участие один из лучших лирических теноров наших дней, перуанец Хуан Диего Флорес, который блистает в звездном ансамбле с Ольгой Перетятько, румынским баритоном Джордже Петяном (Энрико) и лауреатом первой премии конкурса им. Чайковского 2011 года, чрезвычайно талантливым южнокорейским басом Джонмином Парком (Раймондо).

Показы проводятся совместно с арт-объединением Cool Connections.

Фото: Москино