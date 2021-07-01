В Москве открылась выставка российского паблик-арта «Красный сад»

Выставку представили в четверг ГУМ и фестиваль «Архстояние», передает ТАСС.

Экспозиция открылась в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес». Проект стал первой выставкой современного искусства, развернутой перед торговым центром на Красной площади, передает ТАСС.

Выставка представляет как работы мастеров отечественного современного искусства, так и дебютантов. Основатель фестиваля «Архстояние» Николай Полисский представил монументальную колонну, отсылающую к античным традициям.

Концептуалист Андрей Филиппов в скульптуре «Гномон» переосмысливает образ солнечных часов. Прообразом для работы Аристарха Чернышева послужила гипсовая копия бюста Александра Македонского, его объект мимикрирует под садовую скульптуру, говорится в сообщении.