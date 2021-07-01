Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Об этом сообщила «Интерфаксу» его жена Ольга Мамонова.

Известный рок-музыкант и актер доставлен в Коммунарку. Сейчас его самочувствие плохое, артист находится в реанимации.

По словам супруги, Мамонов заболел 10 дней назад, из них уже пять он находится в реанимации.

Вначале у него была температура, ее сбили, однако затем ему стало хуже и супруга вызвала скорую, сообщила Ольга Мамонова в беседе с РЕН ТВ.

Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Он основатель и лидер музыкального коллектива «Звуки Му». Также снимался в фильмах, наиболее яркими из которых стали его роли в картинах «Остров» и «Царь».