Ольга Любимова поздравила реставраторов

01.07.2021

Ольга Любимова поздравила реставраторов

Обращение министра культуры России опубликовано на официальном сайте ведомства.

Реставраторы  выполняют очень важную работу, сохраняя культурное наследие нашей страны для будущих поколений, отметила министр. «Символично, что идея этого праздника зародилась в Санкт-Петербурге, где многие памятники архитектуры скрупулёзно, буквально по крупицам, восстанавливались после Великой Отечественной войны», — подчеркнула Любимова.

Именно 1 июля 1945 года была организована Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская, поэтому правительство Северной столицы первым в стране объявило День реставратора официальным городским праздником, напомнила министр.

В настоящее время отрасль очень динамично развивается, мастерские реализуют большое количество уникальных проектов по реставрации объектов культурного наследия, подчеркнула Любимова.

«Сохранить и восстановить памятник деревянного зодчества или повторить орнамент на утраченном участке лепного декора — это не только искусство, но и призвание», — отметила министр.

Фото: Минкультуры РФ