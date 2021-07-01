Минкультуры России запустило конкурс на поддержку производства национальных фильмов

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

1 июля 2021 года стартует прием заявок на предоставление субсидий для финансирования производства игровых, неигровых, анимационных фильмов и фильмов совместного производства с миноритарным участием России. Завершить отбор по всем направлениям поддержки планируется к середине октября.

В 2021 году размер субсидии по некоторым направлениям поддержки увеличился по сравнению с прошлым годом.

Так, субсидии для производства игровых дебютных фильмов могут составлять до 30 млн рублей, авторских и экспериментальных фильмов — до 50 млн рублей, фильмов для детей и юношества и фильмов социально значимой тематики — до 70 млн рублей.

В неигровом кино Минкультуры России планирует поддержать дебютные фильмы субсидией в размере до 1,5 млн рублей за фильм, короткометражные фильмы — до 3 млн рублей, короткометражные научно-популярные фильмы — до 3,5 млн рублей. Также будет проведен отбор для предоставления субсидий на производство полнометражных неигровых фильмов в размере до 10 млн рублей, в зависимости от их постановочной сложности.

Среди анимационных фильмов Минкультуры России традиционно предоставит финансовую поддержку созданию короткометражных фильмов в размере до 350 тыс. рублей за минуту, а также дебютных короткометражных фильмов в размере до 250 тыс. рублей за минуту.

При этом общая сумма поддержки по всем проектам не может превышать 70% сметной стоимости производства национальных фильмов.

В 2021 году также будет оказана поддержка анимационным сериалам — до 250 тыс. рублей за минуту. При этом финансирование смогут получить только первые серии сериала, не получавшего поддержку Минкультуры России ранее.

Отдельно пройдет отбор фильмов совместного производства с миноритарным участием России. Такие проекты должны соответствовать критериям национального фильма и могут быть игровыми, неигровыми или анимационными.

Поддержка игровых телесериалов, неигровых спецпроектов и анимационных циклов в 2021 году не планируется.