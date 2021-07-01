Ален Делон решил сняться еще в одном фильме, который может стать для него последним

Об этом актер заявил в интервью телеканалу France 5.

«Я питаю надежду еще раз вернуться на экран. Возможно, этот фильм станет для меня последним. И он должен быть замечательным», — отметил актер.

Делон заявил, что хотел бы поработать с выдающимся режиссером. В пример он привел Лизу Азуэлос, поставившую байопик о Далиде.

«Потом я смогу уйти. Мне уже больше нечего будет делать», — добавил актер.

Последней работой Делона была роль в фильме «Полное сходство» (2019). В июне того же года он пережил инсульт, от последствий которого лечился в Швейцарии.

Фото: кадр из х/ф «Двое в городе»